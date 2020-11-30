Otobüsteki 87 kilo eroini 'Alfa' buldu - Son Dakika

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan otobüste, narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada, 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum