Otobüsteki kadın yolcunun üzerinde 6 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da yolcu otobüsünde bulunan bir kadının üzerinde yapılan aramada 6 adet tarihi olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Antalya'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile gelen H.A.(28) adlı kadının içinde bulunduğu otobüsü durdurdu. H.A.'nın üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 6 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili H.A., gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN