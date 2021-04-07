Otobüsteki kadının testi pozitif çıkınca karantinaya alınan yolcular evlerinde izole olacak - Son Dakika

KARAMAN'da polisin, 'HES' kodu uygulaması yaptığı otobüsteki Azerbaycan vatandaşı Zamına Oruçova'nın 'Covid -19' testinin pozitif olduğu anlaşılınca karantinaya alınan 15 yolcu ve 2 şoför, bugün evlerine gönderilerek izole olmaları istendi. Yapılan araştırmada koronavirüs tedavisi görüp taburcu olduktan sonra karantinayı ihlal ettiği belirlenen Oruçova'nın kalan karantina süresini yurtta geçireceği belirtildi. İl Hıfzısııhha Kurulu kararı gereği Oruçova'ya karantina kuralını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulandı. 'HES' kodu sorgulaması yapmadan yolcu aldıkları gerekçesiyle otobüs 10 gün trafikten menedilirken, firmaya da 3 bin 450 TL idari ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün şehirlerarası otobüs terminalindeki otobüslerde HES kodu uygulaması yaptı. İstanbul'dan Mersin'e giden otobüste yapılan kontrolde Zamına Oruçova'nın 'Covid-19' testinin pozitif olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine başta Oruçova olmak üzere otobüsteki diğer 15 yolcu ve 2 şoför tedbir amaçlı KYK'ye bağlı Nefise Sultan Yurdun'da karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin güzergah boyunca otobüsten inen diğer yolcularla da temasa geçeceği öğrenildi. Belediye ekiplerinin de otobüste dezenfeksiyon çalışması yapacağı belirtildi.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRMÜŞ Sağlık ekipleri yaptıkları araştırmada Oruçova'nın 27 Mart günü İstanbul'da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve 9 gün hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildiği, ancak 14 günlük karantina süresini ihlal ettiğini belirledi. Oruçova'nın kalan karantina süresini yerleştirildiği yurtta geçirileceği öğrenildi. Oruçova'ya karantina kuralını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulandı.YOLCULAR EVLERİNE GÖNDERİLDİKarantinaya alınan diğer 15 yolcu ve 2 şoförü ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından başka bir otobüsle evlerine gönderildi. Yolcuların gittikleri yerde tedbir amaçlı karantinada kalması konusunda uyarıldığı öğrenildi. OTOBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

'HES' kodu sorgulaması yapmadan yolcu aldıkları gerekçesiyle otobüs, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği 10 gün trafikten menedilirken, firmaya da 3 bin 450 TL idari ceza uygulandı.