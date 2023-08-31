Otobüsteki kadınların fotoğraflarını çekerken yakalanan şahıstan skandal savunma: Böyle giyinmesin gözümüz kayıyor

İstanbul'da bir otobüste kaydedilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Erkek bir yolcunun cep telefonuyla gizlice kadınların fotoğraflarını çektiği öne sürüldü. İnternete düşen videoda, otobüsteki yolcuların görüntüleri kaydederken yakaladıkları şahsa sert tepki gösterip fotoğrafları sildirdikleri anlar yer aldı.

"SİLİCEM ŞİMDİ TAMAM ÖZÜR DİLİYORUM"

Otobüste kadınların fotoğraflarını gizlice çektiği iddia edilen şahıs önce telefonunu isteyenlere karşı çıkarak "Silicem şimdi tamam ama özür diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLARI TEK TEK SİLMEYE BAŞLADI

Yolculardan biri otobüs şoförüne seslenerek "Durdur aracı polis çağır" derken, bunun üzerine iyice paniğe kapılan adam telefonundaki fotoğrafları tek tek silmeye başladı.

YAKALANAN ŞAHISTAN SKANDAL SAVUNMA

Otobüsteki kadınlardan birinin "İki tane bacak gördünüz diye mi oluyor bunlar? Sapık, senin kızın da olabilir" sözleri üzerine skandal bir savunma yapan şahıs, "Ayıp ama böyle giyinmesini ben kınıyorum. Gözümüz kayıyor" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ OTOBÜSTEKİLERİ İYİCE SİNİRLENDİRDİ

Bu sözler otobüsteki herkesi iyice küplere bindirirken, kadınlardan birinin "Sana mı soracağız" dediği anlar da kameraya anbean yansıdı.