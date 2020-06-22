Otobüsteki valizde, 47 bin liralık kaçak elektronik sigara kiti bulundu - Son Dakika

ADANA'da, uygulamada durdurulan otobüste, yolcu valizinden piyasa değeri 47 bin lira olan 1580 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sarıçam ilçesi yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerin yaptığı arama sonucu otobüs yolcularından birinin valizinde, piyasa değeri 47 bin lira olan 1580 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kiti bulundu.? Gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. M.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.