Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi - Son Dakika

Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi

09.12.2020 11:32
Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi, System.String[]

KAYSERİ'de, narkotik polisinin yolcu otobüsünü durdurup yaptığı aramada, valizin astarına gizlenmiş 540 gram bonzai bulundu.

KAYSERİ'de, narkotik polisinin yolcu otobüsünü durdurup yaptığı aramada, valizin astarına gizlenmiş 540 gram bonzai bulundu. Valizin sahibi G.Ç. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kırşehir'den Kayseri'ye gelen bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada, G.Ç.'ye ait olduğu belirlenen valizin astarına gizlenmiş 540 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucuya el konuldu.


Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi

Narkotik, Kayseri, Bonzai, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüsteki valizin astarında bonzai ele geçirildi - Son Dakika


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