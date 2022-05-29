OTOBÜSTEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI YOLCULAR SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
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OTOBÜSTEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI YOLCULAR SON ANDA KURTULDU

29.05.2022 16:45

MERSİN'in Anamur ilçesinde seyir halindeki şehirlerarası otobüsün motor kısmında çıkan yangın, ormana da sıçradı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde seyir halindeki şehirlerarası otobüsün motor kısmında çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevleri fark eden yolcular, şoför ve muavin araçtan inerek kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü ancak otobüs demir yığınına döndü.

Mersin- Antalya D-400 kara yolunda ilerleyen, Mersin-Antalya seferini yapan ve içerisinde 24 yolcu bulunan 26 BC 003 plakalı otobüsün motor kısmında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden yolcular, şoför ve muavin araçtan hızla indi. Araçtakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman şube müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler bu sırada ormana da sıçradı. . Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangınları bir saatlik çalışma sonucu söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otobüsten kurtulan yolcular, çağrılan başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

OTOBÜSTEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI YOLCULAR SON ANDA KURTULDU
OTOBÜSTEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI YOLCULAR SON ANDA KURTULDU
OTOBÜSTEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI YOLCULAR SON ANDA KURTULDU
OTOBÜSTEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI YOLCULAR SON ANDA KURTULDU
OTOBÜSTEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI YOLCULAR SON ANDA KURTULDU
OTOBÜSTEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI YOLCULAR SON ANDA KURTULDU

YORUMLAR
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Otobüsten ormana sıçrayan yangın söndürüldü Otobüsten ormana sıçrayan yangın söndürüldü Sanayideki çöpler alev aldı, araçlar yanmaktan son anda kurtuldu Sanayideki çöpler alev aldı, araçlar yanmaktan son anda kurtuldu
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: OTOBÜSTEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI YOLCULAR SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
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