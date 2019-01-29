Otobüsteki Yolcu 600 Gram Esrarla Yakalandı
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Kayseri'de, 600 gram esrarla yakalanan otobüsteki yolcu, gözaltına alındı.
Kayseri'de, 600 gram esrarla yakalanan otobüsteki yolcu, gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesindeki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Kimlik denetimi yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir yolcunun üzerinde 600 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemeleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:45 Kaynak: AA
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