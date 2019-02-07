Otobüsteki Yolcuda Tarihi Eser Ele Geçirildi
28 dakika önce
İZMİR'in Buca ilçesinde jandarmanın durdurduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, yolculardan B.A.'nın üzerinden çok sayıda tarihi eser çıktı.
İZMİR'in Buca
ilçesinde jandarmanın durdurduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, yolculardan B.A.'nın üzerinden çok sayıda tarihi eser çıktı. B.A. hakkında işlem yapılırken, tarihi eserler İzmir
Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Konya
'dan yola çıkan 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsünü, dün saat 20.00 sıralarında, İzmir- Aydın
Otoyolu Buca mevkiinde durdurdu. Otobüsteki yolculardan B.A.'nın yapılan üst aramasında, Roma
dönemine ait olan 30 sikke, 1 yüzük ve 1 heykelcik ele geçirildi. Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, B.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:11 Kaynak: DHA
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