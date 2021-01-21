Otobüsteki yolcudan 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Otobüsteki yolcudan 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi

MALATYA - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir yolcu otobüsünde 3 kilo 604 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğu girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada M.T. isimli şahsın çantasında 3 kilo 604 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, M.T.'nin emniyette ki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.