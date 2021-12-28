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Otobüsteki yolcudan 5 gram eroin çıktı - Son Dakika

Otobüsteki yolcudan 5 gram eroin çıktı

28.12.2021 17:28
Otobüsteki yolcudan 5 gram eroin çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde durdurulan otobüsteki yolcu üzerinde 5 gram eroin maddesiele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde durdurulan otobüsteki yolcu üzerinde 5 gram eroin maddesi

ele geçirildi.

Yolcular Kerim Ü. ve Sefa Ü. isimli şahıslar kontrol eden polis, Kerim Ü. isimli şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Kerim Ü. 5 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi ekiplere teslim etti.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan şahıslar hakkında soruşturma başlattı. - ISPARTA

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Hisarcık, Eğirdir, Isparta, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsteki yolcudan 5 gram eroin çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüsteki yolcudan 5 gram eroin çıktı - Son Dakika
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