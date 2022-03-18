Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

18.03.2022 14:29

Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Samsun'da, Rize'den İstanbul'a giden yolcu otobüsündeki bir yolcunun sırt çantasında yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da, Rize'den İstanbul'a giden yolcu otobüsündeki bir yolcunun sırt çantasında yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu, Rize'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünü Samsun otogarında ama yaptı. Yapılan aramada Rize'den İstanbul'a silah götürdüğü ileri sürülen O.K.'nin sırt çantasında yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 6 adet şarjör ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan O.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

"Silah kaçakçılığı" suçundan savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüsteki yolcunun sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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