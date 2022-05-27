Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı

27.05.2022 13:21
Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, jandarma ve Hopa MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1021 sikke ve çeşitli tarihi objeler ele geçirildi.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, jandarma ve Hopa MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1021 sikke ve çeşitli tarihi objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Hopa MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince Arhavi-Hopa kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yolcu H.A.'nın (58) üzerinde ve çantasında yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1021 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler, Artvin İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına H.A. da adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU TRAKTÖR ŞOFÖRLERİNE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI TRAKTÖR ŞOFÖRLERİNE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI
Kaynak: DHA

Jandarma, Artvin, Bizans, Arhavi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Fatih Karagümrük'te beklenmeyen gelişme! Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
12:52 Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
12:38 Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan zanlının psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı! Ekipler bağlantılarının olup olmadığı araştırıyor
12:33 Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandakilerin kadrajına yakalandı
12:30 Babasının evini yakan zanlı, polisin "yaptığın suç" sözlerine verdiği cevapla pes dedirtti
12:22 Fuara baskın düzenleyen zabıtalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nı karşılarında görünce geri adım attı
12:16 Serenay Sarıkaya'dan cesur paylaşım! Mini şortuyla "Hazırım" dedi
12:04 Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı! Türk bayrağını söktüler
11:58 Kamerunlu gol kralı Rostand Kako Türkiye'de yaşamını yitirdi
11:54 Şişli'de bir evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: Silah sesleri gelmeden önce kadının imdat çağrısı duyulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 13:26:11. #1.13#
SON DAKİKA: Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement