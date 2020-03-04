Otobüsteki yolcunun üzerinden 200 gram esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otobüsteki yolcunun üzerinden 200 gram esrar çıktı - Son Dakika

Otobüsteki yolcunun üzerinden 200 gram esrar çıktı

6 saat önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 200 gram esrar ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.

Otobüsteki yolcunun üzerinden 200 gram esrar çıktı, System.String[]

Kastamonu'nun Araç ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 200 gram esrar ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesine bağlı İğdir köyü mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinden 200 gram toz esrar ile 15 gram sentetik uyuşturucu madde (extacy) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alının şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Öte yandan jandarma ekiplerince Cide'ye bağlı Konuklar köyünde bir şahsın ruhsatsız silah bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine şahsın evine baskın düzenledi. Yapılan aramada 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Tosya D-100 karayolu üzerinde yapılan trafik kontrollerinde ise bir araçta kılıç olarak tabir edilen 48 santimetre uzunluğunda kesici alet ele geçirildi. Şahıslara, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan idare para cezası uygulandı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

130 yıllık hayal olan Ilgaz Dağı'ndaki 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile sürücülerin kabusu sona erdi
İcradan ucuza araç nasıl alınıyor? Konunun uzmanı merak edilenleri tek tek cevapladı Eşine 6 Kurşun sıktığı iddiasıyla yargılanan sanık: Ben eşime çok düşkünüm Anne ve oğlunun römorkun altında kalmaktan saniyelerle kurtuluşunu güvenlik kamerası kaydetti

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:01:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüsteki yolcunun üzerinden 200 gram esrar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]