Otobüsteki yolcunun üzerinden 3 bin 500 gram esrar çıktı - Son Dakika

Antalya'da bir kişinin il dışından Antalya'ya uyuşturucu getireceği istihbaratını alan jandarma, yolcu otobüsünde yaptığı operasyonda 3 bin 500 gram esrar ele geçirdi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Mersin'den Antalya'ya gitmekte olan bir otobüste seyahat eden U.E.'nin uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Mersin-Antalya D-400 Karayolu Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol arama noktasında KOM Şube narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada U.E.'nin çantasında streç naylona sarılmış halde yaklaşık 3 bin 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

U.E. gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeye el konuldu. - ANTALYA