OTOBÜSTEKİ YOLCUYA AİT ÇUVALDAN, 7 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika

OTOBÜSTEKİ YOLCUYA AİT ÇUVALDAN, 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsteki bir yolcuya ait çuvaldan 7 kilo 50 gram esrar maddesi çıktı.

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsteki bir yolcuya ait çuvaldan 7 kilo 50 gram esrar maddesi çıktı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 29 Eylül günü kent güzergahlarında oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli araç ve şahıslara yönelik çalışma yaptı. Bu sırada durdurulan yolcu otobüsünde narkotik madde arama köpeği 'Pars' ile birlikte arama yapıldı. Köpeğin, otobüsünün bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yolcu H.S.?ye ait çuval açıldı. Çevresi koyunyünü ile kaplanmış vaziyette 4 ayrı poşete sarılı 7 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak H.S., emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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