Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada - Son Dakika

Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Bursa'da otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde terminal hattınada yolcu taşıyan otobüste meydana geldi. İddiaya göre yol verme yüzünden trafikte seyir halinde iken tartışan ikili, otomobil sürücüsü lambalarda durunca otobüsün içerisinde kavga etmeye başladı.

Uzun süre birbiriyle boğuşan ve yumruklaşan iki sürücü yolcuların müdahalesiyle ayrıldı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.