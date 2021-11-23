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Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada - Son Dakika

Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

23.11.2021 10:30

Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada Bursa'da otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Bursa'da otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Bursa'da otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde terminal hattınada yolcu taşıyan otobüste meydana geldi. İddiaya göre yol verme yüzünden trafikte seyir halinde iken tartışan ikili, otomobil sürücüsü lambalarda durunca otobüsün içerisinde kavga etmeye başladı.

Uzun süre birbiriyle boğuşan ve yumruklaşan iki sürücü yolcuların müdahalesiyle ayrıldı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada
Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Otomobil, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
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