Otobüsten düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüsten düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Otobüsten düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

6 saat önce

Karabük'te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halinde iken kırılan arka kapısından düşen ve ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini 3 gün sürdürebildi.

Otobüsten düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Karabük'te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halinde iken kırılan arka kapısından düşen ve ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini 3 gün sürdürebildi.


Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1001 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat A. (26) idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünün arka kapısı alt kısmından kopması sonucu araçta yolcu olarak bulunan Satiye Yılmaz (44) demir aksamının koparak kırılan kapıdan yola düşerek ağır yaralandı.


Diğer yolcuların uyarısı sonucu duran otobüsten inen yolcu ve sürücü durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz, 3 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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