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Otobüsten düştükten sonra trenin çarptığı kadın ikiye bölündü - Son Dakika

Otobüsten düştükten sonra trenin çarptığı kadın ikiye bölündü

Brezilya'da otobüsten düşen bir kadın, trenin altında kalarak hayatını kaybetti. 37 yaşındaki Julia de Albuquerque Violato'nun trajik ölümü, tren raylarının karşısına geçmeye çalışan bir otobüs kamerası tarafından kaydedildi.. Kazada beş kişi daha yaralandı. Julia'nın ailesi, otobüs şoförünü ihmalkarlıkla suçluyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

27.11.2023 - 10:29,  Güncelleme: 10:41
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Brezilya'da yaşanan feci kazada otobüsten düşüp trenin çarptığı kadın ikiye bölündü.

Brezilyalı kadın 37 yaşındaki Julia de Albuquerque Violato'nun otobüsünde camından düştükten sonra gelen trenin altında kaldı. Vücudu ikiye ayrılan kadın hayatını kaybetti.

Korkunç olay, tren raylarının karşısına geçmek için bekleyen bir arabadan kameralara yansıdı.

Brezilya'daki İtfaiye yetkilileri onun otobüsten atıldığını ve trenin altında ezildiğini bildirdi. Yaralı beş kişiden dördünün de isimleri açıklandı; bunlar Nildete Antunes Vitor, Julio Botelho Fernandes, Janderson Rodrigues da Costa ve Pedro Domiense Campos.

19 yaşındaki kız çocuğu ise yaralanmamasına rağmen kazadan dolayı büyük bir şok yaşadığı için tedavi altına alındı.

Beşinci kurban olan 19 yaşında bir kız çocuğunun adı açıklanmadı ancak

Julia'nın 72 yaşındaki annesi Ana Rosa, otobüs şoförünü ihmalkarlıkla suçladı ve bunun "kaza değil, ihmalkarlık olduğunu" söyledi.

Anne kızı için şöyle devam etti:"Benimle ilgilendi çünkü aktif bir insan olmama rağmen yaşlıyım. Benden önce ölmek istemediğini her zaman söylerdi. Bana çok önem verirdi ve beni çok önemserdi. beni o kadar çok sevdi ki onsuz nasıl yaşayacağımı bilmiyorum."

Kazayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güvenlik

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Son Dakika Güvenlik Otobüsten düştükten sonra trenin çarptığı kadın ikiye bölündü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüsten düştükten sonra trenin çarptığı kadın ikiye bölündü - Son Dakika
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