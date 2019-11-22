Son Dakika Haberleri: Otobüsten inen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Otobüsten inen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına aldığı şüphelinin üst aramasında 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.

Otobüsten inen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına aldığı şüphelinin üst aramasında 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında ilçe girişindeki Dinek Kavşağı'nda yolcu otobüsünden inen Metin E.'nin (32) durumundan şüphelendi. Bunun üzerine Metin E.'ye üst araması yapan polis, 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan Metin E. polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
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