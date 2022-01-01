ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine yolcu otobüsünden inen kişinin elindeki boyun yastığında yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kent girişinde yol kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünden inen İ.T.?ye (33) şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin elindeki boyun yastığı incelendiğinde içine gizlenmiş 207 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bekçiler tarafından durumundan şüphelenilen S.E. (25) isimli şüphelinin üst aramasında ise 13 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › OTOBÜSTEN İNEN YOLCUNUN ELİNDEKİ BOYUN YASTIĞININ İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ - Son Dakika