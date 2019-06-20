Son Dakika Haberleri: Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
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Otobüsten kaçırılan kadın bulundu

16 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Mersin istikametinde seyreden bir otobüsten kaçırılan Kadriye Ç'nin bulunduğunu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara- Mersin istikametinde seyreden bir otobüsten kaçırılan Kadriye Ç'nin bulunduğunu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Ç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:15 Kaynak: AA
Twitter, Süleyman Soylu, Mersin, Ankara, Güncel
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