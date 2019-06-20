Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
16 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Mersin istikametinde seyreden bir otobüsten kaçırılan Kadriye Ç'nin bulunduğunu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:15 Kaynak: AA
, Ankara- Mersin
istikametinde seyreden bir otobüsten kaçırılan Kadriye Ç'nin bulunduğunu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.
Soylu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Ç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır." ifadelerini kullandı.
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