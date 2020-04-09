Son Dakika › Güncel › 'Otobüsten konser' ile vatandaşlara moral veriyorlar - Son Dakika
"Otobüsten konser" ile vatandaşlara moral veriyorlar
6 saat önce
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi müzisyenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara moral aşılamak amacıyla üstü açık özel otobüste konser veriyor.
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi müzisyenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara moral aşılamak amacıyla üstü açık özel otobüste konser veriyor.
Sosyal izolasyon için evden çıkmayanların moralini artırmayı amaçlayan müzisyenler, üzeri açık otobüsle dolaşarak, kenttin cadde ve sokaklarında şarkılar söylüyor.
Maske takarak tedbir alan yaklaşık 10 kişilik grup, otobüste de sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oturuyor.
Müzisyenlerin çalıp söylediği nostaljik şarkılara vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik ediyor.
Grup, şarkı aralarında "Evde kal, gelecekte birlikte eğleneceğiz." anonsuyla vatandaşlara çağrıda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:00 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı