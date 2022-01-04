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OTOBÜSTÜN BAGAJDAKİ KOLİLERİN İÇİNDE 66 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

OTOBÜSTÜN BAGAJDAKİ KOLİLERİN İÇİNDE 66 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

04.01.2022 09:53

MALATYA'da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramda, bagajdaki kolilerinin içinde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

MALATYA'da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramda, bagajdaki kolilerinin içinde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdukları toplu taşıma araçlarında arama yaptı. Ekiplerin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki kolilerin içinde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına alarak, emniyete götürdü.

OTOBÜSTÜN BAGAJDAKİ KOLİLERİN İÇİNDE 66 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
OTOBÜSTÜN BAGAJDAKİ KOLİLERİN İÇİNDE 66 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
OTOBÜSTÜN BAGAJDAKİ KOLİLERİN İÇİNDE 66 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: OTOBÜSTÜN BAGAJDAKİ KOLİLERİN İÇİNDE 66 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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