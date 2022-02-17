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Otobüsü durdurmak üzere el kaldırmıştı, yere düştü! Binmek istediği otobüs ayaklarının üstünden geçti! - Son Dakika

Otobüsü durdurmak üzere el kaldırmıştı, yere düştü! Binmek istediği otobüs ayaklarının üstünden geçti!

17.02.2022 15:06

Sarıyer'de yaşanan görünmez kaza ancak filmlerde görebileceğimiz bir sahne yaşandı. Ayağı takılınca yere düşen kadının üstünden İEET otobüsü geçti. Zavallı kadının bacakları ezilirken, kazayı ucuz atlattı.

Sarıyer'de saat 12.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde iddiaya göre durakta bekleyen bir kadın İETT otobüsünün yaklaştığını görünce el kaldırarak yola doğru yürüdü. Bu sırada ayağı takılan kadın dengesini kaybederek kaldırımdan yola düştü.

Ayağı takılınca yola düşen kadının üzerinden İETT otobüsü geçti

BACAKLARI EZİLDİ

Yola düşen kadını fark etmeyen İETT otobüsü şoförü kadının üzerinden geçti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüsü durdurmak üzere el kaldırmıştı, yere düştü! Binmek istediği otobüs ayaklarının üstünden geçti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüsü durdurmak üzere el kaldırmıştı, yere düştü! Binmek istediği otobüs ayaklarının üstünden geçti! - Son Dakika
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