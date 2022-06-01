Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden aldı - Son Dakika
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Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden aldı

01.06.2022 14:22
Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden aldı

Niğde'de bir sürücünün seyir halindeki otobüsü durdurarak yerdeki Türk bayrağını kaldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Niğde'de bir sürücünün seyir halindeki otobüsü durdurarak yerdeki Türk bayrağını kaldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Setevleri istikametinde seyreden özel halk otobüsü şoförü Kadir Çamur, yerde Türk bayrağı olduğunu gördü.

Otobüsü yol kenarında durduran Çamur, yerdeki Türk bayrağını alarak, özenli bir şekilde aracın ön konsoluna koydu.

Daha sonra yoluna devam eden sürücüyü duyarlılığından dolayı yolcular tebrik etti.

Bu anlar ise otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: AA

Halk Otobüsü, Türk Bayrağı, Niğde, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden aldı - Son Dakika


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