Son dakika haber! OTOBÜSÜ DURDURUP YOLDAKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber! OTOBÜSÜ DURDURUP YOLDAKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI; O ANLAR KAMERADA

05.05.2022 18:29

Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, belediye otobüsü şoförü İbrahim Aslan, yolda Türk bayrağı olduğunu görüp aracı durdurdu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, belediye otobüsü şoförü İbrahim Aslan, yolda Türk bayrağı olduğunu görüp aracı durdurdu. Türk bayrağını yoldan alarak aracın torpido kısmına seren Aslan'ın bu hareketi takdir toplarken, o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmit Şirintepe Mahallesi ile Kandıra Kandıra F Tipi Cezaevi arasında 1 Mayıs günü sefer yapan 90 hat numaralı belediye otobüsünün sürücüsü İbrahim Aslan, yolda Türk bayrağı olduğunu fark edip aracı durdurdu. Otobüsten inen Aslan, yoldaki Türk bayrağını alıp, aracın torpido kısmının üzerine serdi. O anlar da otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün duyarlı davranışını gören yolcular, araçtan indikleri sırada İbrahim Aslan'ı tebrik etti.

Son dakika haber! OTOBÜSÜ DURDURUP YOLDAKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber! OTOBÜSÜ DURDURUP YOLDAKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber! OTOBÜSÜ DURDURUP YOLDAKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber! OTOBÜSÜ DURDURUP YOLDAKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber! OTOBÜSÜ DURDURUP YOLDAKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber! OTOBÜSÜ DURDURUP YOLDAKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI; O ANLAR KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! OTOBÜSÜ DURDURUP YOLDAKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! OTOBÜSÜ DURDURUP YOLDAKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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