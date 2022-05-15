Otobüsün 1 metrekarelik dolabına saklanmışlar! 3 kaçak göçmen şoförün dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika
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Otobüsün 1 metrekarelik dolabına saklanmışlar! 3 kaçak göçmen şoförün dikkati sayesinde yakalandı

15.05.2022 16:35

Edirne'de Bosna Hersek plakalı otobüsün muavin koltuğunun altındaki 1 metrekarelik dolaba saklanan 3 kaçak göçmen, şoförün dikkati sayesinde yakalandı. Mola yerinde dolaba saklandıklarını itiraf eden kaçak göçmenler, işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul'dan yolcu aldıktan sonra Bosna Hersek'e doğru yola çıkan otobüsün şoförü Edirne'ye geldiğinde yiyecek ve içeceklerin konulduğu dolaptan sesler duydu.

OTOBÜSÜN 1 METREKARELİK DOLABINDAN 3 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

ŞOFÖR İHBAR ETTİ

Otobüsü durdurup, muavin koltuğunun altındaki dolabı açan şoför, burada 3 kişi ile karşılaştı ve durumu polise haber verdi. Gelen ekipler, 1 metrekarelik alana saklanan 3 kişiyi çıkardı. Bu kişilerin 2'sinin Fas, 1'inin de Filistin uyruklu kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.

OTOBÜSÜN 1 METREKARELİK DOLABINDAN 3 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

MOLADA GİZLİCE GİRMİŞLER

Kaçak göçmenler, otobüs mola yerinde durduğunda dolaba saklandıklarını söyledi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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İstanbul, Edirne, GÖÇ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün 1 metrekarelik dolabına saklanmışlar! 3 kaçak göçmen şoförün dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika


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