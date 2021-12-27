Üye Girişi
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor - Son Dakika

Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor

27.12.2021 16:05
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken 2 kızıyla birlikte özel halk otobüsünün altında kalan Suriye uyruklu Amira Alahmad (45) toprağa verildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken 2 kızıyla birlikte özel halk otobüsünün altında kalan Suriye uyruklu Amira Alahmad (45) toprağa verildi. Alahmad'ın yaralanan kızlarının ise tedavileri sürüyor.

Kaza, dün öğleden sonra Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi'nde meydana geldi. N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araca daha sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Amira Alahmad ile kızları İman (15) ve Nihal Hemedi'ye (10) çarptı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Amira Alahmad kurtarılamadı.

KAZA KAMERADABu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün dönüş yapan hafif ticari araca çarptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 kızına çarparak altına aldığı görülüyor. Görüntülerinde devamında ise çevredekilerin halk otobüsünün altında kalan anne ve iki kızını kurtarabilmek için verdiği mücadele görülüyor. 'İKİ DURAĞIN YARATTIĞI TRAFİK SORUNU NEDENİYLE KAZALAR OLUYOR' İstasyon Mahallesi Muhtarı Mehmet Kesgin, kazanın yaşandığı caddede halk otobüsleri için birbirine yakın iki durağın olması nedeniyle trafiğin yoğunlaştığını ve sık sık kazaların yaşandığını ifade ederek, "Bizler daha önce o cadde üzerindeki durak ile 100 metre ilerisinde bulunan duraklardan birinin kaldırılmasını istedik. İki durak arasında 100 metre mesafe bile yok. Daha önce biz yetkililere hem sözlü olarak hem de yazılı olarak bildirdik. İki durağın yarattığı trafik sorunu nedeniyle kazalar oluyor ve daha da olmaya devam edecek. Biz 2-3 defa dilekçe verdim oranın düzenlenmesi için. Daha önce çok kaza oldu orada" dedi.ANNE VE KIZLARININ KURTARILMA ANLARINI ANLATTIBölgede iş yeri bulunan Gülşen Tüfenk, "Büyük bir gürültüyle dışarı çıktığımızda 3 kişi halk otobüsünün altındaydı. Anne sıkışmıştı, orada zaten halk otobüsü sürücüsü hiçbir şey yapamadı. Vatandaşlar halk otobüsünü geri çekerek önce kızın ayağını sıkıştığı yerden kurtardılar. Daha sonra diğer kızı kurtardılar ama anne arada sıkıştığı için onu almakta zorlanıyorlar. Adeta mahşer yeri gibiydi. Buradaki sorun ne ilk ne de son olur. Çünkü burada yaya yolunda bile hiçbir otobüs yayaları kesinlikle dikkate almıyor. Burada ne yaya biliyor ne de şoför şoförlüğünü biliyor. Yaya rahatça kaldırım varken yoldan yürüyor, otobüs şoförleri de yaya geçidi olmasına rağmen vatandaşlara yol vermiyor" dedi.Otopsinin ardından Amira Alahmad'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Gebze Merkez Mezarlığı'na getirildi. Burada, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Alahmad, son yolculuğuna uğurlandı.Alahmad'ın kızları İman ve Nihal Hemedi'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İman Hemedi'nin yoğun bakımda olduğu belirtildi.SÜRÜCÜLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan iki aracın şoförü ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.


- Kocaeli
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor
YORUMLAR
500

Halk Otobüsü, Kocaeli, Suriye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor - Son Dakika


Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı kurtarıldı Ünlü gece kulübünde akvaryuma hapsedilen köpek balığı kurtarıldı         
16:13
Mehmet Akif Ersoy hiç bu kadar güzel anılmamıştı Mehmet Akif Ersoy hiç bu kadar güzel anılmamıştı         
16:12
Haklarında suç duyurusunda bulunulan ekonomistlerden karara tepki! Sosyal medyadan cevap verdiler Haklarında suç duyurusunda bulunulan ekonomistlerden karara tepki! Sosyal medyadan cevap verdiler         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur         
14:41
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
16:12 Mehmet Akif Ersoy hiç bu kadar güzel anılmamıştı
16:11 Davutoğlu İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişe tepki gösterdi: Siyasi bir iklim mi oluşturuluyor?
16:11 Haklarında suç duyurusunda bulunulan ekonomistlerden karara tepki! Sosyal medyadan cevap verdiler
16:10 Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu
16:03 Fenerbahçe'nin durumu duayen yorumcuları da sinirlendirdi, masalara vuruldu: Kandırmayı bırakın
15:51 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
15:46 Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem
15:45 ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var
15:41 Yılbaşını evinizde mi kutlayacaksınız? İşte size yılbaşı sofrası için minik tüyolar
15:30 Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkması yasak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 16:23:06. #1.12#
SON DAKİKA: Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement