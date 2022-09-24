Otobüsün altında kalan kadın defnedildi, şoför tutuklandı (2) - Son Dakika
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Otobüsün altında kalan kadın defnedildi, şoför tutuklandı (2)

24.09.2022 16:46
Otobüsün altında kalan kadın defnedildi, şoför tutuklandı (2)

VALİDEN TAZİYE ZİYARETİDiyarbakır'da, otobüsten inerken elbisesi otomatik orta kapıya takılınca yola düşüp, aracın altında kalan Nuran Nerede'nin toprağa verilmesinin ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bağlar ilçesinde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

VALİDEN TAZİYE ZİYARETİ

Diyarbakır'da, otobüsten inerken elbisesi otomatik orta kapıya takılınca yola düşüp, aracın altında kalan Nuran Nerede'nin toprağa verilmesinin ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bağlar ilçesinde kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Vali Su ve beraberindekiler, taziye evine de gitti. Nerede ailesinin acısını paylaştığını belirten Vali Su, taziye dileğinde bulundu.

Burak EMEK/ DİYARBAKIR,


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Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, Diyarbakır, Bağlar, Nerede, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüsün altında kalan kadın defnedildi, şoför tutuklandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüsün altında kalan kadın defnedildi, şoför tutuklandı (2) - Son Dakika
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