Son Dakika Haberleri: Otobüsün altında kalan motosikletli genç ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otobüsün altında kalan motosikletli genç ağır yaralandı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosiklet kullanan 25 yaşındaki genç, toplu taşıma otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı.

Otobüsün altında kalan motosikletli genç ağır yaralandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosiklet kullanan 25 yaşındaki genç, toplu taşıma otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı.


Kaza, bu sabah saatlerinde Kızıltepe-Mardin karayolu Mardin Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe'den Mardin'e yolcu götüren Şekip Alınca idaresindeki 47 H 0289 plakalı toplu taşıma otobüsü, Eskin Mahallesi kavşağında ana yola çıkmak isteyen motosikletli Fahri Aydoğan'a yandan çarptı. Yolcuların uyarmasıyla sürücü ancak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklenen Aydoğan ağır yaralandı. Aydoğan, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilirken otobüs şoförü gözaltına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kızıltepe, Aydoğan, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'li meclis üyesi "Etnik köken siyaseti yapıyorsunuz" diyerek partisinden istifa etti
İçişleri Bakanlığı: 300 bin TL ödüllü Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı! 5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:40:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otobüsün altında kalan motosikletli genç ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]