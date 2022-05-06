Otobüsün altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otobüsün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

06.05.2022 22:30
Otobüsün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otogarda manevra yapan otobüsün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otogarda manevra yapan otobüsün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Bandırma arasında yolculuk yapan Kemal Ünver (66), saat 05.00 civarında geldiği Bandırma'daki otogarda otobüsten indi. Bu sırada Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıkan ve geri manevra yapan 53 HA 028 plakalı otobüsün altında kalan Ünver ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ünver hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

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Balıkesir, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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