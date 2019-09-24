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Otobüsün altında kalan yaşlı adam metrelerce sürüklendi

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isterken otobüsün altında kalan yaşlı adam metrelerce sürüklendi.

Otobüsün altında kalan yaşlı adam metrelerce sürüklendi, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isterken otobüsün altında kalan yaşlı adam metrelerce sürüklendi.


Bandırma İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, şehir içi ulaşım hizmeti veren Ulaşım Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı Konaktur-Adliye seferini yapmakta olan M.G. idaresindeki 10 AAB 89 plakalı otobüs, yolun karşı tarafına geçmek isterken B.K. (85) adlı vatandaşı altına alarak metrelerce sürükledi. Çevredeki vatandaşların otobüs şoförünü uyarmak için seslenmesi ile bir süre sonra duran otobüsün altındaki B.K.'nin yaralandığı görüldü. Kaza yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler kriko marifetiyle aracı kaldırarak B.K.'yi otobüsün altından çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaş 112 Acil Servis ambulansı ile Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:40 Kaynak: İHA
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