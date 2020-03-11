Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

6 saat önce

Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Maltepe'de otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençler yürekleri ağza getirdi.

Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençler yürekleri ağza getirdi. Patenli gençlerden birinin otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler dikkat çekerken, gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir İETT otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli iki genç görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli gençler bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Adeta faciaya davetiye çıkaran gençlerden birinin yolculuk esnasında otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı.

Otobüsün arkasına takılan patenli iki gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün arkasına takılan patenli iki genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyor.

Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
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