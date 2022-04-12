Otobüsün arkasındaki 6 gencin ölüme meydan okuyan yolculukları - Son Dakika

Otobüsün arkasındaki 6 gencin ölüme meydan okuyan yolculukları

Saatte 50 km ile giden otobüsün arkasına tutunup akan trafikte şov yaptılar

ANTALYA - Antalya'da 6 patenli çocuğun, hareket halindeki yolcu otobüsüne tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Saatte 50 kilometrenin üzerindeki toplu taşıma otobüsünün durağa yanaşacağı sırada yavaşlamasını fırsat ilen gençler yine akar trafikte otobüsten ayrılıp bu defa araçların arasında yolculuklarına devam ettiler.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mevlana kavşağı üst geçidinde yoğun trafiğin olduğu saatlerde şehiriçi toplu taşıma otobüsüne tutunarak ilerleyen 6 patenli çocuk, sürücülerin endişeli bakışlarına aldırmadan rahat tavır sergilediler. Kural tanımayan 6 patenli çocuk, saatte 50 kilometrenin üzerinde hızla seyreden otobüsün arkasında aynı anda tutunarak yaptığı yolculuk otobüs durağa girinceye kadar devam etti. Gençlerin hem kendi hayatlarını hem diğer sürücülerin güveliği tehlikele attığı anlar bununla da kalmadı. Otobüsün bırakıp bi defa akan trafik arasına dalan gençlerin o anları saniye saniye diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi.

Sürücüleri zor durumda bırakan çocukların, trafikteki rahatlığı görenleri şaşkına uğrattı.