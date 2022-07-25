Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı

25.07.2022 12:55
Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı

GAZİANTEP'te durdurulan otobüsün bagajına gizlenmiş 3 kaçak göçmen yakalandı.

GAZİANTEP'te durdurulan otobüsün bagajına gizlenmiş 3 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli araçları durdurup arama yaptı. Şehirler arası bir otobüste yapılan aramada bagaja gizlenmiş 3 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 kişi de göçmenlerin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., M.B. ve M.Ş.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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