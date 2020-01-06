Otobüsün bagajında, 1200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine yolcu otobüsünün sürücüsünü durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada, piyasa değeri 8 bin lira olan 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.