Otobüsün bagajında, 1200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüsün bagajında, 1200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Otobüsün bagajında, 1200 paket kaçak sigara ele geçirildi

7 saat önce

ADANA'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Otobüsün bagajında, 1200 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine yolcu otobüsünün sürücüsünü durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada, piyasa değeri 8 bin lira olan 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:38 Kaynak: DHA
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