Otobüsün bagajındaki piton kaçtı, stepne bölümünde bulundu - Son Dakika

İSTANBUL'dan Düzce'ye giden yocu otobüsünde sahibi tarafından kutu içinde teslim edildiği bagajdan stepne bölümüne kaçan piton, sürücü ve muavin tarafından bulundu. Yılan sahibine teslim edildi.

İstanbul'dan Düzce'ye giden yolcu, evinde beslediği bitonu, kutu içinde, seyahat edeceği otobüsün bagajına verdi. Ancak bagajda, kutudan çıkan biton, otobüsün stepne bölümüne girdi. Bu durumdan habersiz Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde inen yolcu, teslim aldığı kutuda yılanın olmadığını fark etti. Hemen geri döndü. Oto yıkamacıya doğru yola çıkan otobüsün sürücüsü Cafer Çalık ile muavin Melih Güvenç'e pitonun olmadığını söyledi. Piton, otobüsün stepne bölümünde bulunarak, sahibine verildi.

Muavin Melih Güvenç, "İstanbul'dan Düzce'ye geldik. Yolcuları indirdikten sonra, aracı yıkamaya giderken bir yolcu gelip elindeki kutuda hayvanının olmadığını söyledi. Aracın içerisinde ve bagajlarda bulamadık. Stepne bölgesinde piton yılanını bulduk. Kaptanımız yılanı zorlukla dışarı çıkardı. Böyle bir tehlike atlattık" dedi.

'KEDİ KÖPEK ARADIĞIMIZI DÜŞÜNDÜK'

Güvenç, yolcunun hayvanının kayıp olduğunu söylemesi üzerine kedi ya da köpek gibi evcil bir hayvan aradıklarını, aradıklarının yılan oluğunu öğrenince de korkuya kapıldıklarını ifade ederek, "Piton yılanı tehlikeli, zehirlidir diye korktuk. Yolcu evcil olduğunu söyledi ama yine de çıkardıktan sonra huzura kavuştuk. Yılanı bulduğumuzda içimize su serpildi. Yatak bölgelerine gitseydi bizim için sıkıntı olurdu" diye konuştu.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen anlarda, otobüs sürücüsü Cafer Çalık, "Elimde canlı yılan tuttuğuma inanamıyorum" dedi. Adını açıklamayan yolcu, "Yılanımı bulan Cafer kaptanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.