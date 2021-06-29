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Otobüsün bagajından çıktılar... Mültecilerin ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu - Son Dakika

Otobüsün bagajından çıktılar... Mültecilerin ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu

29.06.2021 11:33

- Mültecilerin otobüs bagajındaki ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu Bagajda havasız ve aç olarak ölüm yolculuğu yaptırılan 3'ü Pakistan 9'u Afganistan olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı Osmaniye'de göçmen kaçakçılığının önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya...

- Mültecilerin otobüs bagajındaki ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu

Bagajda havasız ve aç olarak ölüm yolculuğu yaptırılan 3'ü Pakistan 9'u Afganistan olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de göçmen kaçakçılığının önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik yapılan denetimlerde şehirlerarası yolcu otobüsünün bagaj kısmında havasız ve aç olarak taşınan mültecilerin ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu. Göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen otobüs şoförleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yakalanması ve insan ticaretinin önlenmesi ile tacirlerin yakalanmasına yönelik otobanda denetim yaptı. Denetimler sırasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs şüphe üzerine durduruldu. Araç şoförünün tedirgin davranışlarından şüphelenen ekipler otobüste arama yaptı. Yapılan arama neticesinde kaptan dinlenme bölümü açıldığında bagaj kısmında havasız ve aç olarak ölüm yolculuğu yaptırılan 3'ü Pakistan 9'u Afganistan olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı. Polisin arama yaptığını fark eden düzensiz göçmenlerin bir kısmı araç içerindeki kapıdan koltukların olduğu bölüme kaçmaya çalıştı. Resmi makamlarca verilen pasaport ya da kimlik belgesi olmadığı anlaşılan şahısların 20 gün önce İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlendi. Emniyetteki ifadelerinde saatlerce yolda olduklarını havasız ve aç kaldıklarını ancak kendilerine yardımcı olmadıklarını beyan eden şahıslar Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü'nde karınları doyurulduktan sonra İl Göç İdaresinde sınır dışı işlemlerinin ardından Malatya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan araç şoförleri İ.S. ve S.D. ile muavin Ş.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüste bulunan yolcuların mağdur edilmeden firmaya ait otobüse insan kaçakçılığı suçunda kullanmasından dolayı el konulduğu öğrenildi.

Otobüsün bagajından çıktılar... Mültecilerin ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu
Otobüsün bagajından çıktılar... Mültecilerin ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu
Otobüsün bagajından çıktılar... Mültecilerin ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu
Otobüsün bagajından çıktılar... Mültecilerin ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu

Afganistan, Osmaniye, Pakistan, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün bagajından çıktılar... Mültecilerin ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu - Son Dakika


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