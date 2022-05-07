Otobüsün bozuk para kasasını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Otobüsün bozuk para kasasını çalan 3 kişi yakalandı

07.05.2022 00:13
Otobüsün bozuk para kasasını çalan 3 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye otobüsüne ait olan bozuk para kasasını çalan 3 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye otobüsüne ait olan bozuk para kasasını çalan 3 kişi ekipler tarafından yakalandı.

İlçenin Kapalı Pazar yerinde hizmet veren belediye otobüsünün bozuk para kasasını çalan 3 kişiyi arama çalışmaları sonuç verdi. Yaşları 17, 19, ve 21 olan 3 şahıs Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin yaptığı titiz çalışması sonucunda yakalandı. Polis tarafından ifadeleri alınan 3 şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslar sonra serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün bozuk para kasasını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüsün bozuk para kasasını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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