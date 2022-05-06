Otobüsün bozuk para kasasını çaldılar: 3 şüpheli her yerde aranıyor - Son Dakika
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Otobüsün bozuk para kasasını çaldılar: 3 şüpheli her yerde aranıyor

06.05.2022 11:42
Otobüsün bozuk para kasasını çaldılar: 3 şüpheli her yerde aranıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye otobüsünde bulunan bozuk para kasasını 3 kişi çalarak kaçtı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye otobüsünde bulunan bozuk para kasasını 3 kişi çalarak kaçtı.

İlçedeki pazar yerinde hizmet veren belediye otobüsünün bozuk para kasası 3 kişi tarafından çalındı. Bozuk para kasasını çalan şahıslar, yol kenarındaki betona vurarak kasayı parçalamaya çalıştılar. Parçalanan kasadaki paraları alan zanlılar olay yerinden uzaklaştı. Otobüsteki para kasasının olmadığını fark eden çalışanlar; polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri otobüsün ve pazar yerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlık yapanın 3 kişi olduğu tespit edildi. Polis şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün bozuk para kasasını çaldılar: 3 şüpheli her yerde aranıyor - Son Dakika


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