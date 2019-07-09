Otobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
26 dakika önce
Gaziantep'te özel halk otobüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:37 Kaynak: AA
'te özel halk otobüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serinevler Mahallesi 82 Nolu Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Eren Nane'ye sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 H 0176 plakalı özel halk otobüsü çarptı.
Kazada ağır yaralanan Nane, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Gaziantep Üniversitesi
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Nane'nin cenazesi Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Özel halk otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı.
Kilo fiyatı 20 TL'ye kadar çıkan bamya cep yakıyor Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda!