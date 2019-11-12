Otobüsün çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün çarparak kaçtığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü, Suriye uyruklu Osman Salih'in kullandığı elektrikli bisiklete çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Osman Salih ile arkasında oturan Nediye Habib yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan halk otobüsünün sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.