Son dakika haberi... OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI MEHMET ÖLDÜ; KAZA KAMERADA - Son Dakika

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı Mehmet Çelik'e (8) yaşamını yitirdi. Kaza, otobüsün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Gümüşkuşak Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezine giden Halil E.?nin kullandığı 63 AG 838 plakalı halk otobüsü, aniden yola koşan Mehmet Çiçek'e çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Otobüsün kamerasına yansıyan kazada ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Çiçek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.