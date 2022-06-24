Otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

24.06.2022 11:21

Otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği parmak izinden belirlendiANTALYA Antalya'da tünel içinde ilerleyen motosiklete otobüsün çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği parmak izinden belirlendi

ANTALYA Antalya'da tünel içinde ilerleyen motosiklete otobüsün çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Alanya ilçesi Mersin -Antalya D400 karayolu üzerinde tünel içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir yolcu taşıma firmasına ait 48 DG 234 plakalı otobüs sürücüsü Gökhan Karagöz, yine aynı güzergahta ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motosikletten savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde kimlik bulunmayan motosiklet sürücüsünün parmak izi alınarak Fatih Fidan olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemelerinin ardından Fidan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı. Yolcu otobüsünde bulunan vatandaşlar ise olay yerinde bir süre bekledikten sonra bir başka araç ile seyahatlerine devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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