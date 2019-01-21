Son Dakika Haberleri: Otobüsün Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Otobüsün Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

22 dakika önce

ADANA'da otobüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin Coşkun, yaklaşık 3 metre sürüklenerek, yaralandı.

Otobüsün Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
ADANA'da otobüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin Coşkun, yaklaşık 3 metre sürüklenerek, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Coşkun yönetimindeki  01 ANM 76 plakalı motosiklete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 L 0198 plakalı otobüs çarptı. Kazanın şiddetiyle Hüseyin Coşkun, motosikletle yaklaşık 3 metre sürüklendi. Kazanın ardından Hüseyin Coşkun yerde kalırken, arkasında oturan babası Sait Coşkun kazayı yara almadan atlattı. Bacaklarını oynatamadığı için yerde acı içerisinde kalan Coşkun'u görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 

Yol üzerinde yerde yatan Hüseyin Coşkun ambulansı beklerken, çevredeki bazı kişiler kaldırım üzerinde olan biteni izledi, cep telefonuyla fotoğraf çekti.

Gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:00 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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