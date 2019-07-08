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Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı

23 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde servis otobüsünün çarptığı motosikletli yaralandı.

Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde servis otobüsünün çarptığı motosikletli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 06 BAP 038 plakalı servis otobüsü önüne aniden çıkan Hüseyin D. (55) yönetimindeki motosiklete yandan çarptı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin D. Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:16 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi, Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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