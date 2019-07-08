Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı
23 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde servis otobüsünün çarptığı motosikletli yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:16 Kaynak: İHA
'nın Ceylanpınar
ilçesinde servis otobüsünün çarptığı motosikletli yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
'nde 06 BAP 038 plakalı servis otobüsü önüne aniden çıkan Hüseyin D. (55) yönetimindeki motosiklete yandan çarptı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin D. Ceylanpınar Devlet Hastanesi
Acil Servisinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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