OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ - Son Dakika
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OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

09.05.2022 12:00

KÜTAHYA'da yolcu otobüsü, kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan otomobile çarptı.

KÜTAHYA'da yolcu otobüsü, kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobil ikiye bölündü. Kaza anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolu 2'inci Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Hasan Hüseyin Sakın idaresindeki 35 PK 881 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kavşakta kontrolsüz çıkış yapan Süleyman Sarı yönetimindeki 43 DB 863 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, kontrolden çıkan otobüs bir binanın bahçe duvarını aşarak içeri girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaralanan otomobil sürücüsü Süleyman Sarı ve yolcu otobüsünün muavini Ali Can Genç ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobile, yolcu otobüsünün çarptığı ve otomobilin ikiye bölündüğü görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ - Son Dakika
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