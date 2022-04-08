OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA, 2 YARALI - Son Dakika
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OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA, 2 YARALI

08.04.2022 10:02

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, yolcu otobüsünün çarpmasıyla sürüklenen otomobil, yol kenarında yürüyen S.N.'ye çarptı.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, yolcu otobüsünün çarpmasıyla sürüklenen otomobil, yol kenarında yürüyen S.N.'ye çarptı. Otomobil sürücüsü S.E. ile S.N.'nin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansırken, otobüs şöförü A.Y. gözaltına alındı.

Kaza, Vize Otogarı'nda meydana geldi. A.Y., kullandığı yolcu otobüsüyle dar sokakta önünde giden S.E. yönetimindeki otomobile çarparak, metrelerce sürükledi. Otomobil, sürüklenirken, yol kenarında yürüyen S.N.'ye de çarptı. Otobüs sürücüsü ise durmayıp, hızını artırarak yola devam etti. Kazada otomobil sürücüsü S.E. ile S.N. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansırken, gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.Y.'nin işlemleri devam ediyor. (DHA)

OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA, 2 YARALI
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA, 2 YARALI
OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA, 2 YARALI

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Otomobil, Vize, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA, 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA, 2 YARALI - Son Dakika
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