Otobüsün çarptığı otomobilin metrelerce sürüklenmesi kamerada - Son Dakika

ELAZIĞ'da, kontrolsüz şekilde sağ şerit değiştiren otomobile halk otobüsü çarptı. Kimsenin yaralanmadığı ve otomobilin metrelerce sürüklendiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolsüz şekilde sağ şeride geçti. Bu sırada arkadan gelen halk otobüsü, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.